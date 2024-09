A questo punto dovete sapere I Fatti Vostri slitta Tiberio Timperi spiega il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) La puntata di oggi de Inon è andata in onda come, invece, era previsto inizialmente dal palinsesto. È dovuto intervenireperre cosa sta succedendo all’interno della Rai. Solo poche settimane fa il conduttore aveva annunciato la fine della collaborazione con Flora Canto, decisa a cercare nuove esperienze.avevato di aver sentito di recente per telefono la collega, e che la decisione di lasciare il programma sarebbe stata proprio della presentatrice. >> “Prima di iniziare vi devo dire una cosa”. Antonella Clerici torna in tv dopo il tumore e si apre col pubblico Flora avevato ache, inmomento, preferisce mettere da parte la sua carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia.