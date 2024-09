Us Open Sinner | Titolo che vale tanto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 8 settembre 2024) 23.06 Primo italiano in finale a New York, primo italiano a vincere lo Us. "Questovuol dire tantissimo in un periodo della mia carriera importante e non facile -dice Jannikalzando il trofeo all'Arthur Ashe-. Il team mi ha aiutato ad arrivare a questo risultato. Durante il torneo ho capito quali fossero le cose importanti". Poi una dedica commovente: "Oltre al campo c'è la vita. Dedico questoa mia zia,che non sta bene. E' una persona molto importante per me. Il mio pensiero è che la sua salute migliori".