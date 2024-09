US Open 2024 Sabalenka | Ho sempre sognato di vincere questo trofeo è speciale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Arynaha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in finale contro Jessica Pegula agli US, suo terzo slam in carriera e secondo stagionale dopo gli Australian. “È stata una partita molto difficile – ha esordito la bielorussa –, Jessica ha giocato un tennis incredibile. Onestamente, non mi aspettavo che recuperasse dal 3-0 nel secondo set. Sono molto felice di essere riuscita a resistere al servizio nel 3-5,mi ha dato molta fiducia per chiudere la partita in due set. Poco prima ero quasi pronta per il terzo set“. Poi sul ranking: “Onestamente sto cercando di non concentrarmi sulla classifica. Mi concentro su me stesso, so che se gioco il mio miglior tennis in ogni torneo, dimostrandospirito combattivo, potrò essere di nuovo numero uno.