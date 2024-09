Tutti i vincitori della Mostra del cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Sabato 7 settembre si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’81esima edizioneInternazionale deldi. Il Leone d’Oro per il Miglior Film è andato a The Room Next Door di Pedro Almodóvar Il Leone d’oro, il premio più importante, è andato a The room next door, di Pedro Almodóvar. È il primo lungometraggio in inglese del celebre regista spagnolo, con protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton, due amiche d’infanzia che si riavvicinano dopo essersi allontanate. Il regista statunitense Brady Corbet ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia per The Brutalist, sulla storia dell’immaginario architetto ebreo ungherese Laszlo Toth, interpretato da Adrien Brody. Vincent Lindon e Nicole Kidman hanno vinto i premi come migliore attore e attrice, la Coppa Volpi, rispettivamente per Jouer avec le feu e Babygirl.