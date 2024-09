Stefano Rategni trovato morto in mezzo alla strada le indagini puntano sul pirata | Chi è coinvolto si faccia avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Saronno (Varese) – Sono ore essenziali per ledei carabinieri della compagnia di Saronno, guidata dal maggiore Fortunato Suriano, per ricostruire la morte di, il 59ennesulla carreggiata in via Frua poco dopo le 23 di giovedì. La vicenda ha scosso la comunità saronnese ma soprattutto la frazione di Cassina Ferrara, la zona di villette e palazzine in cui si è verificata la tragedia. Al momento non risultano ci siano testimoni che hanno assistito all’accaduto. A dare l’rme sono stati alcuni passanti che, rincasando sotto la pioggia, si sono accorti della presenza del corpo senza vita riverso sulla. Sono arrivati ambulanza, automedica e auto infortunistica ma per il 59enne non c’era già più nulla da fare. Le ferite, un traumatesta che ha provocato la perdita di molto sangue, sono compatibili con una caduta o un incidente.