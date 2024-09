Sinner alla conquista di New York Ultima salita del cammino Slam per dimenticare tutte le paure

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Scavato nel profondo dtempesta dopingci è sembrato un po’ meno quadrato. Assolto sulla carta, libero nella coscienza, ha fatto affiorare nella corsa americana la ruggine delle preoccupazioni. Una, due, tre: messe in fila le partite finofinale di oggi contro Taylor Fritz (dalle 20 italiane in chiaro su Supertennis e in abbonamento su Sky), l’azzurro ha lucidato piano piano l’armatura. Tornata scintillante come il suo sorriso ("lo avevo perso, non mi divertivo più" aveva detto dopo l’esplosione della bolla Clostebol) quella corazza lo ha difeso dagli attacchi di Medvedev nei quarti di finale e poi da quelli dell’amico Draper. Il ragazzo che non si divertiva più ha ritrovato la gioia del campo. Viaggiano meglio i colpi e le gambe lo assistono per dare un motore al tennis più fisico che mai. Si vedrà oggi se l’anima sarà curata appieno.