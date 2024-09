Qual è stato il primo campionato di calcio della storia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 8 settembre 2024) L’8 settembre 1888 si giocarono in Inghilterra cinque delle sei partite di andataFootball League, ildi. Le squadre iscritte erano 12 e si affrontarono, da quel giorno, in due incontri con ogni avversario, in casa e fuori, fino al 5 gennaio 1889, data di conclusione del torneo. I dodici club a costituire la Football League, noti in inglese come Founder Members, furono: Accrington, Aston Villa (Birmingham), Blackburn Rovers, Bolton Wanderers (Horwich), Burnley, Derby County, Everton (Liverpool), Notts County (Nottingham), Preston North End, Stoke (divenuto dal 1925 Stoke City), West Bromwich Albion e Wolverhampton Wanderers. Tutte si riunirono per volontà del dirigente dell’Aston Villa William McGregor che volle undiinglese strutturato e regolare.