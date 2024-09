Oroscopo del giorno | Lunedì 9 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacaledel: Ariete (21 marzo – 19 aprile)sarà una giornata dinamica per l’Ariete, soprattutto sul fronte lavorativo. Le stelle ti sosterranno in nuovi progetti e iniziative, rendendoti particolarmente determinato. In amore, evita discussioni inutili: cerca di essere più paziente con il partner. Per i single, ci sono buone possibilità di fare un incontro interessante. Energia alta, ma fai attenzione a non esagerare con gli impegni.del: Toro (20 aprile – 20 maggio) Il Toro inizierà la settimana con tranquillità e stabilità. Sul lavoro, le cose procederanno senza intoppi, ma è importante mantenere la concentrazione. In amore, le relazioni saranno caratterizzate da armonia e comprensione. Se sei single, potresti sentirti più riflessivo riguardo alle tue scelte amorose.