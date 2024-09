Nicole Kidman sconvolta dal lutto vince la Coppa Volpi a Venezia ma salta la premiazione | Sono scioccata il mio cuore è a pezzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Un’ombra di tristezza ha avvolto la cerimonia di chiusura della 81esima Mostra del Cinema di, vincitrice dellaper la migliore interpretazione femminile per il film “Babygirl“, non ha potuto presenziare allaa causa della morte improvvisa della madre, Janelle Ann. La notizia è stata comunicata dalla regista Halina Reijn, che ha letto un messaggio dell’attrice: “Oggiarrivata aper scoprire poco dopo che mia madre è mancata,dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mioè a“.ha poi dedicato il premio alla madre, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella sua vita e nella sua carriera. Isabelle Huppert, presidente della giuria, ha espresso le sue condoglianze a, sottolineando l’affetto e la stima che tutti nutrono per l’attrice.