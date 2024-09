MotoGP Marco Bezzecchi | Ottima prestazione non mi sono fermato perché la pioggia non era forte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)ha raggiunto un ottimo quinto posto nel Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico: un weekend che sa di rinascita per il romagnolo dopo una stagione finora difficile. Le sensazionistate buone sin dal venerdì, la qualifica è stata buona, ieri è arrivata una caduta nella Sprint Race, ma in gara il risultato è stato ottimo. Queste le considerazioni del riminese dopo la gara sul circuito di casa intervistato da Sky Sport: “Per me è stata una buona domenica,riuscito a scattare un po’ meglio e ho sistemato la forcella che ieri mi ha mandato in down. Nelle prime curvestato abbastanza bravo, poi ho avuto un po’ di bagarre con Marc (Marquez, ndr) e con Jack (Miller, ndr). Purtroppo ho sfiorato la gomma di Jack e miritrovato indietro di un po’ di metri, poi ho fatto un po’ di fatica a venir su“.