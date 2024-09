Meluso rilancia Italiano Coerenza meriti e lealtà Bologna fidati di lui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Ha lavorato al fianco di Vincenzoun anno a La Spezia, stagione 2020-21. "Ci salvammo dopo aver fatto un mercato da 3,5 milioni di euro investiti e gran parte del merito fu di Vincenzo". All’attuale tecnico lo legano amicizia e stima professionale: lui è Mauro, direttore sportivo in attesa di chiamata dopo l’esperienza a Napoli della scorsa stagione, quella della transizione dal Napoli di Spalletti a quello post scudetto. Direttore, è una squadra in transizione anche ilattuale? "Non c’è dubbio che Vincenzo si sia preso una bella gatta da pelare, un’eredità scomodissima. Lo sa lui e lo sa il mondo intero. Ma è un allenatore in ascesa, che ha fatto bene a Trapani, a La Spezia, a Firenze. Con Thiago è il miglior allenatore emergente in Italia. Per me ilha preso una garanzia". Ma è partito male.