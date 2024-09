Maltempo | bufere vento a cento km l’ora alberi caduti e allerta meteo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Diversi interventi sono in corso in Toscana a causa delche ha colpito varie province della regione. In particolare, le zone di Pietrasanta e Viareggio stanno affrontando seri disagi a causa di allagamenti e cadute di. Tra gli interventi più significativi, il sottopasso ferroviario pedonale di collegamento fra terminal bus e centro città a Pietrasanta è stato chiuso per allagamento fino al tardo pomeriggio. L’ondata di, caratterizzata da un intenso sistema temporalesco, ha attraversato le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze, portando con sé forti precipitazioni, raffiche die locali grandinate. Impressionante il numero di fulmini registrati in sole due ore: ben 2000 scariche elettriche hanno colpito questa vasta area.