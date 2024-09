Lo sfogo di un imbianchino | La cliente mi ha mandato via Discriminato perché marocchino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Modena, 8 settembre 2024 – “Ha chiesto la presenza di unper terminare alcuni lavori in casa. Quando però ha aperto la porta e ha visto che sono extracomunitario, ha detto che gli sconosciuti in casa sua non erano ammessi e me l’ha chiusa in faccia. Sono in Italia da 35 anni: tutti mi stimano e mi rispettano. Spero che la signora abbia almeno la decenza di chiedere scusa". Loarriva da undi origine marocchina residente nel distretto ceramico. L’uomo, infatti, venerdì pomeriggio si è presentato a casa della signora in questione insieme ad un amico ma, a causa del colore della sua provenienza, secondo quanto denuncia, la donna non gli ha permesso di entrare in casa. "Mi ha contattato un caro amico artigiano – racconta il lavoratore – siamo soliti infatti scambiarci i clienti quando richiedono prestazioni di mia o sua competenza.