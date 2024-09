Le tendenze olfattive di mezza stagione | quali profumi indosseremo ora?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 8 settembre 2024) Sono tante le novitàdonna autunno 2024. Tutte a base di ingredienti cult come la vaniglia e l’oud. Ma non solo. Quando si tratta di nuovifemminili, i maestrieri sanno sempre come stupire. Non è raro percepire tra i sentori dei propridonna 2024 preferiti qualche sentore inaspettato. Tant’è che, proprio per questa, ne sono previsti parecchi. Non è, però, solo una questione di ingredienti e note. Ma anche di concentrazione. Le novitàdonna 2024 diventano, infatti, sempre più calde e avvolgenti. Una volta vaporizzate, sembrano davvero fondersi con la pelle lasciandosi dietro una scia impossibile da dimenticare.