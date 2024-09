Il calcio col fiato sospeso per Totò Schillaci | ricoverato a Palermo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Il mondo delè in apprensione per, leggenda di Italia ’90 e volto indimenticabile delle Notti magiche. Il campione, che ha segnato indelebilmente l’immaginario sportivo italiano, è statopresso l’ospedale Civico diLa notizia è stata resa pubblica dalla famiglia dello stessoattraverso un post sui social, sul profilo ufficiale totogoal90. Il messaggio, rivolto ai fan e ai media, recita: “Visto le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e visto le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amatoè in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza“. Le parole sono seguite da un cuore e dalle mani giunte in segno di preghiera, a testimoniare il calore e la vicinanza dei familiari.