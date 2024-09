Giulia Previtali e la storia di una casa editrice controcorrente | Siamo donne ma niente romance Con horror e fantasy si va forte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Milano – “Il rischio? Ci sta. Senza una buona dose di incoscenza non si fa nulla”., 30 anni, monzese, redattrice editoriale, traduttrice di inglese e francese, di notti insonni ne ha passate tante. Alla fine ha deciso che “dopo tanti anni di gavetta nell’editoria”, nel settore del digital market, con contratti non del tutto soddisfacenti, era il momento di lanciarsi, fondare una. Nasce, in piena pandemia, la Saga Edizioni (sede Agrate Brianza) per giunta specializzata nel genere“ e. Insieme ad altre undici amiche, tutte appassionate di libri. Una sfida in risposta quanti, racconta, “mi davano pacche sulla spalle e mi dicevano che era meglio cambiare genere, scegliere il”.