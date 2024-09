Fiume Menotre senz’acqua Strage di trote fario fa infuriare il Comitato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024)per cinque ore, con conseguente "disastro ambientale" per la morte dellefari. È la denuncia delPro Serrone che di fronte alla vista di unpressoché asciutto ha chiamato i carabinieri forestali. Il problema, secondo quanto riferisce il, è l’azienda titolare della concessione idroelettrica (trentennale ma in scadenza nel 2025, ndr) che ha a Serrone il proprio insediamento. Per ilsaremmo di fronte ad una "captazione oltre i limiti imposti dalla concessione, componenti idraulici obsoleti e non in grado di gestire i diversi parametri idrici e assenza di controllo istituzionale da parte di chi è preposto". Alla luce di tutto questo gli abitanti si sono trovati di fronte alla "secca dele alla morte di un elevato numero di".