Ecco su cosa stanno scommettendo i broker | Italia un indizio pesantissimo

(Di domenica 8 settembre 2024) Riteniamo che la previsione del Pil del governono coincida con le nostre aspettative. Abbiamo un quadro relativamente positivo. Dei problemi ci sono, ma l'sta andando meglio di quanto qualcuno si aspettava e di altri paesi europei». A parlare non è il solito parlamentare della maggioranza, che imbraccia archetto e violino per decantare i mirabolanti successi del governo di Giorgia Meloni, ma Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, la prima bancana e una della più grandi del Vecchio continente. Anche lui succube della valanga di balle sfornata a ciclo continuo dalla fasciosfera globale? Riesce difficile pensarlo. Anche perché, al di là della considerazione per la capacità di analisi del manager, i dati che continuano ad essere snocciolati dalle istituzioni finanziarie non fanno che confermare il suo ottimismo.