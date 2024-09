Cornale dà l’ultimo saluto a Matteo Bergamelli annegato in Indonesia | lunedì i funerali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 8 settembre 2024)di Pradalunga. Si svolgeranno9 settembre alle 15, nella chiesa parrocchiale didi Pradalunga, idi, il panettiere di 33 annilo scorso 26 agosto in. Dipendenti da anni all’Esselunga di Nembro, di ritorno da quel viaggio ai primi di settembre si sarebbe trasferito a Bergamo, nel quartiere di Borgo Palazzo. Classe 1991, amava viaggiare e aveva organizzato la vacanza intercontinentale tramite un’agenzia che organizza viaggi di gruppo tra sconosciuti. Durante un’escursione che prevedeva immersioni per fare snorkeling,sarebbe stato visto in difficoltà in acqua: una volta recuperato, ogni tentativo di rianimarlo è però risultato vano.