Bus e metro abbonamento annuale a 50 euro per under 19 | come richiederlo

(Di domenica 8 settembre 2024) Una 50l’anno per19 anche nel 2024:e i requisiti per l’accesso all’agevolazione. L’iniziativa sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere soluzioni sostenibili ed economiche per facilitare gli spostamenti urbani dei più giovani, contribuendo significativamente alla riduzione del traffico veicolare e alla promozione dell’utilizzo dei trasporti pubblici tra le nuove generazioni. Sconti mezzi pubblici per gli19 – notizie.comAnche nel 2024, i giovani residenti a Roma sotto i 19 anni avranno l’opportunità di viaggiare illimitatamente su tutti i mezzi pubblici della città con unal costo vantaggioso di soli 50. Questa iniziativa, lanciata il 7 settembre dello scorso anno, si conferma un importante sostegno alla mobilità giovanile nella Capitale.