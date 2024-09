Breve cronaca del postfascismo in Italia | un racconto senza tabù per superare il torcicollo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Le Germania, e le forze germaniche ancora fuori del confini, combatterono fino ai primi giorni di maggio 1945; subito, ma proprio subito, il giorno dopo, la Germania Federale (Ovest) apparve come da sempre e interamente popolata da liberali, democristiani e socialdemocratici; mentre quella Democratica (Est), totalmente comunista. Attenti, non fu una banale faccenda di voltamento di gabbana, bensì una consapevole, e condivisa, operazione ufficiale di cancellazione del passato, e del fatto stesso che in entrambi i suddetti luoghi, e anche in Austria, Sudeti, Prussia Orientale, Danzica eccetera, ci fossero mai stati dei nazionalsocialisti, a parte i pochissimi che vennero processati in nome di tutti gli altri.