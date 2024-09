Women’s Champions League 2024 2025 la Fiorentina batte l’Ajax 1-0 | i viola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) La1-0 e accede alpreliminare del percorso piazzate di. A Brøndby, sede del mini torneo e casa dell’omonimo club danese, battuto daiin semifinale, è un gol di Janogy all’82’ a regalare alle ragazze di Sebastian De La Fuente il biglietto per il prossimoche vede qualificate direttamente sei squadre (Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Manchester City, Juventus e Häcke) e che mette in palio cinque posti per la fase a gironi. Lunedì 9 settembre alle 13.00 è in programma il sorteggio che definirà gli incontri in programma per il 10/11 e il 18/19 ottobre. Le sfide decreteranno chi si unirà alle squadre ammesse di diritto alla fase a gironi: Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea., la1-0: ialSportFace.