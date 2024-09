Vuelta 2024 tappa 21 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Picon Blanco, 7 settembre– Le mani di Primoz Roglic sulladi Spagna. Il corridore sloveno della Bora Red Bull ha ipotecato la corsa spagnola amministrando i big sulla salita di Picon Blanco,vinta da Eddie Dunbar, così nell’ultima cronometro, in programma domenica, potrà vivere di fatto una passerella in maglia rossa. Due i minuti di vantaggio di Roglic su Ben O’Connor, che invece deve difendere il podio da Enric Mas, staccato di nove secondi, e Richard Carapaz, distante 58. L’australiano, grazie alla fuga nella prima settimana, può prendersi una insperata top tre. Fuori dai giochi gli altri visto che David Gaudu è quinto a 4’48” e Mattias Skjelmose sesto a 5’18”. Lasi chiude a Madrid domenica 8 settembre. Ildella crono Non ci sono particolari variazioni altimetriche nell’ultima cronometro della