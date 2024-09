Uccisa davanti ai figli piccoli Accoltella la moglie 38enne i vicini avvisano i soccorsi ma è troppo tardi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Un’altra strage in famiglia scuote l’Italia. Mentre il Paese è ancora sotto choc per il terribile delitto avvenuto a Paderno Dugnano, arriva la notizia di un nuovo tragico omicidio tra le mura domestiche. La vittima, una donna di 38 anni, è stataa coltellate dal marito, un uomo di 54 anni, nel cuore della notte. Un delitto brutale, consumatoagli occhi dei tredella coppia. Si tratta dell’ennesimo femminicidio in una tragica statistica che continua a crescere. Il dramma si è consumato a Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro. Intanto dalle prime indagini dei carabinieri è emerso un particolare choc sul marito della donna e sulla loro relazione. Leggi anche: Strage Paderno, dall’autopsia di Angela, Fabio e il piccolo Lorenzo il vero orrore: dettagli agghiaccianti “ai”.