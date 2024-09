Tabellone WTA Monastir 2024 | Lucia Bronzetti unica italiana al via in Tunisia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Mentre a New York gli US Open continuavano il loro viaggio verso le fasi decisive, aè stato sorteggiato ilche segnerà la ripresa del tennis a livello di circuito WTA. Il 250 tunisino è stato creato in origine come vera e propria celebrazione di Ons Jabeur, ma il momento della miglior giocatrice del Paese non è semplice e, in più, anche la collocazione temporale non aiuta in questo senso. Per l’Italia, fatta salva Camilla Rosatello nelle qualificazioni, una solain gara. Si tratta di, che dopo il secondo turno a Flushing Meadows (perso contro Aryna Sabalenka, ma con la bielorussa c’era ben poco da fare) entrerà inda testa di serie numero 7 e sfiderà l’ungherese Dalma Galfi. Non è proprio una delle pescate più benevole per la riminese, che ha perso due volte su tre con la magiara.