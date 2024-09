Spettacolo in piazza Tenzone Aurea al via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) L’inno d’Italia, intonato dal tenore ascolano Roberto Cruciani, ha aperto l’edizione 2024 della, il campionato di A1 per sbandieratori e musici che si svolgerà oggi e domani sotto le cento torri. Ieri è andata in scena, aArringo, la cerimonia inaugurale, con la presenza degli atleti di tutti e 21 i gruppi partecipanti. Questi hanno sfilato davanti allo sguardo incuriosito del pubblico: oltre ai sestieri di Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà, saranno in gara il Rione De’ Brozzi, San Lazzaro, Santa Maria in Vado, Santo Spirito, il Rione Lama, San Luca, San Panfilo, Volterra, i Battitori della Nzegna, Città di Oria, la Contrada della Corte, Megliadino San Vitale, Borgo Veneto, Città Murata, l’Ente Palio di Ferrara, il Pozzo e il Palio dei Micci.