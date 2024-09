Sorisole finiscono fuori strada in via Gaeni | feriti due ventenni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024). Grave incidente nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre a: due giovani di 20 e 22 anni sono finiticon la loro auto, riportando ferite serie. L’incidente attorno alle 2.30, lungo via don Paolo, in corrispondenza di un curvone che presenta un tratto sprovvisto delle barriere di sicurezza. Dopo l’allarme lanciato al numero unico d’emergenza 112, sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Zogno, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, due ambulanze e un’automedica.