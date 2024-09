Sinner vince Draper si arrende | Jannik in finale agli Us Open

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) New York, 7 settembre 2024 – Occhi puntati a terra nel tunnel che porta al catino dell’Arthur Ashe. S’era detto: "Lasciamo l’amicizia negli spogliatoi", ma l’effetto emozione alla fine pesa più su umore e colpi Jackche su quelli di. Ed ecco la maratona emotiva, lunga, sofferta e lottata che il 23enne di Sesto Pusteria si porta a casa per 7-5, 7-6 (3), 6-2 con la certezza di giocare domani laSlam a New York, contro un americano, un ennesimo appuntamento con la storia. Gli americani direbbero ’drama’: ieri una partita molto più dura di quanto ranking e forze in campo potessero dire. Perché è ’solo’ la semidegli Us, ’solo’ perché ci si conosce sin da ragazzini e si è giocato il doppio assieme non più di un mese fa. Il britannico che si ispira ad Andy Murray è personalità e curve mancine.