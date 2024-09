Si rompe una tubatura ad Ancona | gli Archi allagati vigili del fuoco al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Rottura idrica agli, copiosa fuoriuscita d’acqua dietro via Marconi, a due passi dalla trattoria Ulderico, nei pressi del Centro Giovanile. È accaduto nella mattinata di oggi, 7 settembre, verso le 10, quando i residenti (ma anche i negozianti), uscendo di casa, si sono ritrovati davanti ad un fiume d’acqua. Il fango scorreva verso via Mamiani e via Marconi. Qualcuno avrebbe chiamato il Nue, numero unico di emergenza territoriale 112. Sul posto, in una manciata di minuti i mezzi deidele i tecnici di Viva Servizi (tutt’ora a) per tentare di arginare la rottura. Analoga vicenda era accaduta circa un mese fa in Corso Mazzini. Alla base di tutto, probabilmente, il forte caldo che provoca disagi anche nelle condutture idriche.