(Di sabato 7 settembre 2024) Il caporedattore della rivista, che assegna il prestigioso premio, ha spiegato perché il centrocampista del Bayern Monaco Jamalnon era nella rosa deida 30 dopo che la sua assenza ha causato sorpresa in Germania. Vicent Garcia ha detto che il talento dinon è stato messo in discussione solo perché non era nella lista, ricordando che nel 2023 è stato nominato per il Trofeo Kopa come uno dei migliori giovani giocatori del mondo. “Ma come Jude Bellingham, il suo status si è evoluto e le aspettative erano probabilmente più alte quest’anno. Di conseguenza, è stato probabilmente valutato in modo diverso“, ha detto al gruppo mediatico Münchner Merkur/tz.