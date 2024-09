Mariotti | chiudere la Fontana di Trevi è come blindare Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Caro Direttore, l'idea diladiinserendo un ticket a tempo, gratuito (per ini) e a due euro (per i nonni), può far sorridereuna boutade di fine estate. Anche perché ricorda in qualche modo il celebre episodio di Tototruffa 62, in cui il geniale Totò si presentaAntonio, proprietario dell'omonima, che riesce a convincere l'oriundo Decio Cavallo a comprarsela. “Un buon bisinis”. L'ilarità però dura poco perché il progetto della chiusura dello spazio della, che sarebbe ammirabile a distanza, tradisce aspetti inquietanti in generale e in particolare perché espressi da una giunta di sinistra, che dovrebbe essere animata da valori e pratiche di segno opposto, almeno in linea di principio. Due di essi forse meritano attenzione, uno più giocoso e uno meno.