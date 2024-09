Louis Vuitton Cup American Magic regola Orient Express e approda in semifinale Francesi vicini all’eliminazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)rialza la testa dopo il ko in avvio di giornata contro Luna Rossa e conquista una vittoria pesantissima su, che regala alla squadra statunitense la qualificazione aritmetica per le semifinali dellaCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizioo chiude così il doppio round robin della Challenger Selection Series in seconda o terza posizione con un bilancio di 4 successi e 4 sconfitte (domani affronterà Taihoro in una sfida ininfluente che non assegna punti), in attesa di scoprire quale team dovrà incrociare in(dipenderà dalla scelta del primo classificato nel girone). Situazione disperata invece per i transalpini di, che restano all’ultimo posto della graduatoria (1 punto) e sono ormai ad un passo d