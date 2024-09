LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | en plein finora per l’Italia sei in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 Arriva il momento di Federico Cristiani nei 50 dorso S4. 10.38 L’altra canadese Danielle Doris chiude in 33”70, ma per Terzi rimane il quarto tempo complessivo e l’accesso in. 10.35 Seconda Giulia Terzi in 36”64, a quattro centesimi da Tess Routliffe. Qualificazione inche appare sotto chiave. 10.32 Nella gara femminile dei 50 farfalla S7 c’è invece Giulia Terzi, subito impegnata nella prima batteria. 10.30 Fa meglio il colombiano Serrano Zarate in 29”43. 10.28 Evan Austin è primo nella prima heat in 29”90. 10.25 50 farfalla S7 uomini, altra gara senza azzurri in lizza. 10.23 Primo tempo sulla lista aggiornato immediatamente dalla statunitense Jessica Long, per lei crono di 1’11”36. 10.20 Viktoriia Ishchiulova firma il miglior crono in 1’13”97. 10.16 100 farfalla S8 femminili, gara senza italiane. 10.