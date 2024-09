LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | sale l’attesa per Caironi Sabatini e Contrafatto record del mondo di Bingchen Cai nel peso F33

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) 20:26 Non migliora Deni Cerni, ma il croato comunque riesce a conquistarsi un secondo posto che è già da medaglia, visto che c'è solo l'algerino Kamel Kardjena dopo di lui. Il 12.18 è terza miglior misura di serata, dietro al 12.22 e poi 12.77 diCai, ora detentore deldel. Scende al terzo posto il marocchino Zakariae Derhem in questa gara delF33. 20:25ancora Deni Cerni, arrivando a 12.18! E a questo punto bisogna davvero vedere cosa potrà fare con l'ultimo lancio. 20:24 Aggiornamenti importanti dalF33, dove il croato Deni Cerni sta andando fortissimo ed è secondo con 11.93, nuovo primato personale, dopo quattro lanci! 20:23 Tra poco anche la finale degli 800 metri T34, che appare destinata a essere contrassegnata dal tentativo di Hannah Cockroft di dominare la scena.