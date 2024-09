La preoccupazione degli operatori | Chi ci contatta ha già bisogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Numeri stabili, ma crescono le emergenze. Lo rileva Viviana Cassini, presidente di Casa delle donne Brescia, che fa parte della rete regionale dei centri antiviolenza e della casa delle donne della Lombardia. "Nei nostri tre centri – spiega – la percezione non è tanto di un aumento indiscriminato di donne che si rivolgono a noi, quanto di incremento delle emergenze. Ad oggi, dall’1 gennaio 2024 abbiamo avuto circa 180 contatti, ma se una volta la metà si traduceva in presa in carico, ora questo avviene per la maggioranza dei casi, che vuol dire che le donne vengono seguite per un lungo percorso psicologico, sociale, di ricerca lavoro e casa. L’aumento, insomma, è più qualitativo che quantitativo, e non è certo un bel segnale". Negli appartamenti destinate alle donne vittime di violenza il turnover è sempre molto alto, che significa che ilc’è ed è costante.