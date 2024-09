Jesi pacco con i brick al posto dell' i-phone | denunciati due napoletani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024)(Ancona), 7 settembre 2024- Un belcon 3 succhi di frutta al’i: identificati i due truffatori. Al termine di accurate indagini la polizia locale ha denunciato con l’accusa di truffa in concorso duequarantenni quali presunti autori del “” rifilato ad un giovane extracomunitario residente a. Quest’ultimo era convinto di aver fatto un affare acquistando dai due un I15 Pro Max usato che gli era stato offerto ad un prezzo stracciato di 500 euro. Ma aprendo la custodia si era trovato l’amara sorpresa: aldel cellulare c’erano tredi succhi di frutta. La truffa, che si era consumata in zona Porta Valle, aveva visto l’interventoa polizia locale che aveva subito acquisito elementi utili per indirizzare l’indagine verso la giusta direzione.