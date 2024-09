Harris e Trump verso il dibattito tv | Kamala sconfitta sui microfoni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – Il primo faccia a faccia frae Donaldsi terrà solo martedì sera, quando è in programma iltv in vista delle elezioni dl 4 novembre, ma la candidata dem è stata costretta a incassare una prima. Quella sui. La sua campagna aveva chiesto che potessero essere lasciati sempre accesi durante la trasmissione. Abc News ha ufficialmente annunciato le regole dopo il via libera diin seguito a settimane di trattative con gli staff dei due candidati. Ancora la scorsa settimana, i democratici negoziavano con il network della modalità in cui avrebbe dovuto essere tenuto il microfono quando a parlare sarebbe stato l’altro. L’evento si svolgerà al National Constitution Center di Philadelphia in assenza di pubblico e sarà moderato dall’anchor di World News Tonight David Muir e da Linsey Davis, di Abc News Live.