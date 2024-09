Grottaglie | al via il nuovo anno scolastico Restituito alla città il plesso Don Bosco dopo i lavori di ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 7 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoCon l’avvio del, l’amministrazione comunale diha riconsegnatoil“Don”, situato in via Oberdan, completamente ristrutturato e reso più sicuro. La scuola primaria è stata interessata dadi adeguamento strutturale e antisismico, per un investimento superiore a 3,5 milioni di euro. Nonostante alcuni ritardi dovuti a interventi imprevisti emersi durante l’esecuzione dei, la scuola è ora pronta ad accogliere alunni e personale in una struttura moderna, sicura e confortevole. In queste ore sono in corso le ultime rifiniture e la pulizia del piazzale antistante, in vista dell’inizio delle attività scolastiche. Oltre a quanto già realizzato, l’amministrazione ha annunciato che a breve sarà approvato anche il piano didella palestra del