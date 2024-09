Gibilterra-Liechstein | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 1 di Lega D di Nations League 2024/2025. I padroni di casa sono all’esordio, mentre gli ospiti devono reagire alla sorprendente sconfitta contro San Marino.si giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 18: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa fanno il loro esordio in questa edizione di Nations League con l’obiettivo di fare più punti possibili provando a giocarsela con San Marino eFalsa partenza per ilinaspettatamente battuto da San Marino per 1-0. Essendo un girone a tre, la Nazionale di di Funfstuck non può più assolutamente sbagliare LE(4-3-3): Hankins, Britto, Olivero, Jolley, Lopes, Walker, Annesley, De Haro, Scanlon, De Barr, Ronan. Ct.