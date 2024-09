Fondi per i Comuni e i Siti UNESCO | 75 milioni di euro entro il 30 novembre 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 7 settembre 2024) Il Ministero del Turismo ha messo in campo una strategia ambiziosa per promuovere e sviluppare il turismo sostenibile in Italia, investendo nelle destinazioni meno conosciute attraverso dueprincipali: il Fondoe Città Creative e il Fondo per i piccolia vocazione turistica. Con un’allocazione complessiva di 75di, l’obiettivo è quello di valorizzare le bellezze storiche, artistiche e naturali del Paese, incrementando al contempo l’attrattività turistica di aree spesso trascurate rispetto alle grandi città e alle destinazioni più note. Fondoe Città Creative:Coinvolti e Progetti approvati Il Fondoe Città Creative, nel dettaglio, si pone l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di oltre 250italiani, distribuiti in 16 regioni, che ospitanoo fanno parte della rete delle città creative