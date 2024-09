Finalmente la Nazionale all’italiana Spalletti ha rinnegato il suo calcio visionario e complesso Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024)lahail suo) Scrive Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. No, vabbè. Un’italia strepitosa. Che gioca all’«italiana». È questa la prima riflessione che viene da scrivere, mentre i nostri stanno tutti lì sotto, in mucchio, ad abbracciarsi e a dirsi cose belle (i francesi mortificati, Mbappé a capo chino, Saliba in ginocchio che chiede acqua): sì, ecco, abbiamo giocato, come ci viene naturale. E bene. Molto bene. Chiusi e crudi, feroci in difesa. E poi bravi a ripartire. Letali nelle occasioni da gol.