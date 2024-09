Da giovane era paragonato a Neymar… | la rivelazione su uno degli azzurri è incredibile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Il paragone sta facendo impazzire i tifosi del Napoli: tutto è emerso in queste ore e riguarda unoalla corte di Antonio Conte. Il mercato del Napoli è stato importante, al punto da portare alla corte di Antonio Conte giocatori interessanti e funzionali a quello che è il progetto tecnico dell’allenatore. La piazza adesso spera che proprio Conte sia in grado dei plasmare questa squadra e valorizzare quello che è stato lo sforzo economico messo in campo da Aurelio De Laurentiis. Romelu Lukaku è senza dubbio la punta di diamante di una sessione estiva di calciomercato che ha riservato delle belle sorprese per il popolo napoletano. Gol all’esordio per il belga, ma c’è chi ha fatto anche meglio: David Neres, arrivato dal Benfica con la fiducia totale di club e allenatore, ha già collezionato due assist in tre partite.