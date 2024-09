Calcio Cagliari piange Poli protagonista dello scudetto del 1970

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 set. (askanews) – Ilun altro eroedel. È morto all’età di 79 anni Cesare, mediano, impiegato a volte anche come terzino, che, nell’anno del tricolore, giocò undici partite. Veneto, nato a Breganze, in provincia di Vicenza,aveva iniziato con il Lanerossi per poi passare all’Inter. Nell’estate del 1969 il trasferimento alnello scambio che portò Boninsegna in nerazzurro e lui, insieme a Gori e Domenghini, in rossoblù. Dopo essere tornato in Sardegnaconcluse la sua carriera a trent’anni e come altri suoi compagnicome Riva, Brugnera, Reginato, Martiradonna, Greatti, Tomasini e Nenè decise di non lasciare la Sardegna. L'articolodelproviene da Ildenaro.it.