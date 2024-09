Almodòvar trionfa a Venezia premiato il suo The Room Next Door | ecco tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) A Venzia. Ma è un copione già visto. La vittoria del Leone d'oro a Pedro è arrivata grazie al suo TheNex. Si tratta del suo primo girato in lingua inglese, con la partecipazione delle star Tilda Swindton e Julianne Moore. L'Italia, invece, si aggiudica il Gran premio della giuria con Vermiglio di Maura Delpero, una pellicola girata tutta in dialetto. Miglior attrice Nicole Kidman, che però non ha potuto ritirare il premio a causa della scomparsa della madre. Un tragico lutto che ha scosso tutta la Mostra del Cinema. Vincent Lindon è statacome miglior attore, grazie alla sua interpretazione in Jouer Avec Le Feur. La Miglior regia va invece a The Brutalist, un affresco visionario dell'americano Bradley Corbet che ha visto come protagonista il premio Oscar Adrien Brody.