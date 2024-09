Accusa un malore mentre nuota 15enne muore in piscina Inutili tentativi di soccorso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ successo a San Sebastiano al Vesuvio dove questa mattina i carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso un agriturismo in via Flauti. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in, probabilmente per unva. Le cause sono ovviamente in fase di accertamento. Il 118 è arrivato sul posto ma ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi. L'articolounindiproviene da Anteprima24.it.