Un cartellone grandi firme per la stagione del Maggio Musicale Fiorentino

(Di venerdì 6 settembre 2024) FIRENZE – Un grandeper ladel. La tradizione del nuovo questo è il motto che riassume in sé e presenta ildi tutto l’anno 2025 e dell’87esima edizione del Festival delche fin dalla sua nascita, e per lunghi decenni, è stato palcoscenico – appunto – del nuovo, dimostrando quanto l’opera, la più grande tradizione artistica del nostro paese, riesca a intercettare la cultura contemporanea e diventarne un’espressione. Fin dal 1933, anno della sua fondazione, il Festival delha programmato nuove composizioni liriche e anticipato in prima italiana lavori musicali di celebri compositori stranieri.