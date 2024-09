Torna il Trofeo Buffoni I migliori Juniores mondiali si sfidano a Montignoso Sono 176 i corridori al via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Inaugurazione in grande stile per il2024. Al Maracuja Beach del Cinquale musica, luci e buffet hanno fatto da cornice al galà di presentazione della 55ª edizione della tradizionale corsa ciclistica internazionale riservata alla categoria. Presenti il ct della Nazionale italiana, Edoardo Salvoldi, e il campione del mondodi ciclismo su pista, di origini massesi, Fabio Del Medico. Ilsi corre domenica con in gara iatleti al mondo. Ritrovo in piazza Garibaldi a Forte dei Marmi per raggiungere il ponte sul fiume Versilia del Cinquale dove sarà dato il via ufficiale (ore 14). Il traguardo è posto a Villa Schiff.