Terribile paura tromba d’aria colpisce il litorale | danni a strutture e imbarcazioni

(Di venerdì 6 settembre 2024) A Melendugno, in provincia di Lecce, una violentasi è abbattuta sulla località costiera, causandosignificativi. Il fenomeno, originato dal mare, ha colpito particolarmente la zona del porto, danneggiando gazebo,e diverse. Uno degli episodi più eclatanti è stato il sollevamento di un pedalò, che dalla spiaggia è stato scaraventato fino alla strada sovrastante. Fortunatamente, nonostante la presenza di numerose persone sul, non si registrano feriti. L’evento mette in evidenza, ancora una volta, i rischi legati ai fenomeni meteorologici estremi che possono colpire anche le coste italiane, specialmente durante la stagione estiva. Le autorità locali sono intervenute prontamente per verificare ie monitorare la situazione, mentre proseguono gli interventi per mettere in sicurezza l’area interessata.