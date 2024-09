Tennistavolo Carlotta Ragazzini esce in semifinale in singolare alle Paralimpiadi | medaglia di bronzo per l’azzurra!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si concludono le semifinali, che assegnano le prime medaglie, nei tornei dideldi Parigi 2024, dato che non si disputa la finale per il terzo posto e vengono distribuiti due bronzi ai semifinalisti perdenti: dopo il terzo posto agguantato in classe 1 maschile da Federico Falco, sale a sua volta sul gradino più basso del podio in classe 3 femminile, in attesa dei due azzurri che nel tardo pomeriggio andranno a giocarsi la finale per lad’oro. In classe 3 femminile, infatti,, testa di serie numero 4, nel penultimo atto cede il passo alla numero 1 del seeding, la sudcoreana Yoon Jiyu, venendo sconfitta per 1-3 (7-11, 11-13, 11-7, 4-11) dopo 37 minuti di gioco.