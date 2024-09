Reportage TPI – La guerra sotto l’ombrellone | così gli ucraini sfidano le bombe sulle spiagge di Odessa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Come ogni spiaggia che si rispetti, quella diad agosto inoltrato ha tutte le sembianze di un formicaio in piena attività. C’è chi si sfiata nel tentativo di gonfiare un materassino a forma di cigno, chi sfoggia un corpo abbrustolito perché ha scordato di spalmarsi la crema solare, e chi esce a nuoto al largo per raggiungere una secca. Tra il bar e le cabine, ci sarebbero anche dei cartelli che elencano i diversi tipi di esplosivo che si possono trovare in acqua, ma nessuno sembra farci caso. E quando le sirene provano a mettere in guardia i bagnanti contro un possibile raid aereo, la loro litania viene soffocata dai decibel emessi dalle casse di un chiosco in riva al mare: nessuno pensa ad abbandonare il bagnasciuga. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, la stagione balneare di– perla del Mar Nero – è rimasta a lungo un miraggio.